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Графіки відключень світла — що завтра очікує на одеситів

7 квітня 2025 20:52
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Графіки відключень — чи буде в одеситів завтра світло
Нічна Одеса. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

В Укренерго ще закликають заощаджувати електроенергію з 8:00 до 21:00. Проте завтра, 8 квітня, в Одесі вводити обмеження подачі світла поки не планують.

Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.

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Споживання енергії зросло

Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 7 квітня, його рівень був на 16% вищим, ніж в цей час попереднього робочого дня — у п’ятницю. Причина — значне зниження температури повітря та хмарна погодна на всій території України, яка зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій. 

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки запровадять, то енергетики попередять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість світла у квітні.  А також про ремонт Одеської ТЕЦ.

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