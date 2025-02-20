Скільки одеситів без світла через атаки

Пошкоджений під час атаки будинок. Фото: Новини.LIVE

Через дводенні атаки на регіон без світла досі лишаються понад 49 тисяч мешканців Одеси і області. Проте чиновники обіцяють до вечора забезпечити теплом та електроенергією принаймні школи області.

Про це повідомив перший заступник голови Одеської ОВА Олександр Харлов.

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Ситуація зі світлом та опаленням

Постачання вже відновили для 40 тисяч мешканців Одещини. Крім того, в чотирьох лікарнях також відновили подачу світла, проте одна поліклінніка поки працює на генераторі. До кінця дня обіцяють забезпечити теплом та електроенергією усі освітні заклади. Наразі в регіоні працюють 545 пунктів незламності.

"Впродовж цих двох діб наші комунальні служби, наші енергетики, не покладаючи і не залишаючи ні на хвилину свої службові обов'язки, забезпечили відновлення електроживлення", — каже Олександр Харлов.

Інші наслідки атак

Постраждали 13 шкіл, дитячий садочок та заклад громадського харчування. Значних пошкоджень зазнали енергетична, водонапірна та каналізаційна системи. Постраждалих людей вже виписали з лікарень, проте одна дитина ще знаходиться на лікванні.

Нагадаємо. нещодавно ми писали про те, як збивали дрони над Одещиною. А також про те, як одесити пережили минулу ніч.