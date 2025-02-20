Скільки одеситів без світла через атаки

Через обстріли 49 тисяч мешканців Одещини досі без світла
Через дводенні атаки на регіон без світла досі лишаються понад 49 тисяч мешканців Одеси і області. Проте чиновники обіцяють до вечора забезпечити теплом та електроенергією принаймні школи області.
Про це повідомив перший заступник голови Одеської ОВА Олександр Харлов.
Ситуація зі світлом та опаленням
Постачання вже відновили для 40 тисяч мешканців Одещини. Крім того, в чотирьох лікарнях також відновили подачу світла, проте одна поліклінніка поки працює на генераторі. До кінця дня обіцяють забезпечити теплом та електроенергією усі освітні заклади. Наразі в регіоні працюють 545 пунктів незламності.
"Впродовж цих двох діб наші комунальні служби, наші енергетики, не покладаючи і не залишаючи ні на хвилину свої службові обов'язки, забезпечили відновлення електроживлення", — каже Олександр Харлов.
Інші наслідки атак
Постраждали 13 шкіл, дитячий садочок та заклад громадського харчування. Значних пошкоджень зазнали енергетична, водонапірна та каналізаційна системи. Постраждалих людей вже виписали з лікарень, проте одна дитина ще знаходиться на лікванні.
Нагадаємо. нещодавно ми писали про те, як збивали дрони над Одещиною. А також про те, як одесити пережили минулу ніч.
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