Сколько одесситов без света из-за атак

Поврежденный во время атаки дом. Фото: Новини.LIVE

Из-за двухдневных атак на регион без света до сих пор остаются более 49 тысяч жителей Одессы и области. Однако чиновники обещают до вечера обеспечить теплом и электроэнергией по крайней мере школы области.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Одесской ОГА Александр Харлов.

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Ситуация со светом и отоплением

Поставки уже восстановили для 40 тысяч жителей Одесской области. Кроме того, в четырех больницах также восстановили подачу света, однако одна поликлиника пока работает на генераторе. До конца дня обещают обеспечить теплом и электроэнергией все образовательные учреждения. Сейчас в регионе работают 545 пунктов несокрушимости.

"В течение этих двух суток наши коммунальные службы, наши энергетики, не покладая рук и не оставляя ни на минуту свои служебные обязанности, обеспечили восстановление электропитания", — говорит Александр Харлов.

Другие последствия атак

Пострадали 13 школ, детский сад и заведение общественного питания. Значительные повреждения получили энергетическая, водонапорная и канализационная системы. Пострадавших людей уже выписали из больниц, однако один ребенок еще находится на лечении.

Напомним, недавно мы писали о том, как сбивали дроны над Одесской областью. А также о том, как одесситы пережили минувшую ночь.