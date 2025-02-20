Як одесити пережили ніч

Наслідки обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Уже другу ніч поспіль РФ атакує інфраструктуру Одещини бойовими дронами. Знов постраждали житлові будинки та цивільна інфраструктура. Люди залишилися без даху над головою за мінусової температури.

Передають журналісти Новини.LIVE з місця події.

Читайте також:

Одесити під ударом

Людмила прийшла з роботи та лягла відпочити. Прокинулася від сигналу тривоги. Жінка відразу вирішила вийти в коридор, дотримуючись принципу двох стін. Не встигла відійти за стіну, як її двері разом із вікном винесло вибуховою хвилею. Дивом ніхто не постраждав.

"Після тривоги почула вибухи та постріли. Вирішила вийти до коридору, за двері. А воно все сильніше й сильніше... Потім відійшла від дверей і дуже через те щаслива, оскільки у той момент і двері, і вікно винесло на коридор", — розказує Людмила.

Тепер Людмилі практично нема де жити. Сподівається тільки на те, що вікно закриють плівкою, і вона зможе хоч трохи обігріти кімнату, де доведеться ночувати.

Людмила, постраждала від обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Квартири без вікон

Не краща ситуація і в Олексія. Його квартира розташована через стіну. Оскільки удар дрона припав на проїжджу частину прямо на розі будинку — вікно практично винесло разом із рамою. Оглядаючи кімнату, господар констатує — добре, що на цей момент у ній нікого не було.

"Вцілило лише ліжко, двері пошкоджені, вікна повилітали разом з рамами, а підвіконня потребує повного відновлення", — каже Олексій.

Олексій, постраждалий від обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Наслідки обстрілу. фото: Новини.LIVE

Укриття поряд немає

Люди скаржаться, що під час тривог їм навіть нікуди тікати. Поблизу немає жодного укриття. Єдиний спосіб врятуватися — ховатися в коридорі. Принцип двох стін допоміг уникнути серйозних травм мешканцям будинку. Тільки зараз багато хто отямлюється після пережитого.

"Було страшно, і собака дуже сильно злякалась, я її ще не бачила. Нас врятувало те, що були у вбиральні. Зараз тільки приходжу до тями і ось намагаюся прибрати у квартирі", — каже Людмила.

Людмила, постраждала від обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Прокуратура відкрила справу

Оскільки під ударами були об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури, Одеська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального Кодексу України (вчинення воєнних злочинів). Крім того, через атаку була знищена адмінбудівля, заклад громадського харчування, житловий чотириповерховий будинок, автотранспорт, а також постраждав 55-річний чоловік, якого госпіталізували з пораненнями.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як Росія краде українських дітей. А також про те, коли дадуть тепло після обстрілу.

