Как одесситы пережили ночь

Последствия обстрела. Фото: Новости.LIVE

Уже вторую ночь подряд РФ атакует инфраструктуру Одесской области боевыми дронами. Вновь пострадали жилые дома и гражданская инфраструктура. Люди остались без крыши над головой при минусовой температуре.

Передают журналисты Новини.LIVE с места происшествия.

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Людмила пришла с работы и легла отдохнуть. Проснулась от сигнала тревоги. Женщина сразу решила выйти в коридор, придерживаясь принципа двух стен. Не успела отойти за стену, как ее дверь вместе с окном вынесло взрывной волной. Чудом никто не пострадал.

"После тревоги услышала взрывы и выстрелы. Решила выйти в коридор, за дверь. А оно все сильнее и сильнее... Потом отошла от двери и очень из-за этого счастлива, поскольку в тот момент и двери, и окно вынесло на коридор", — рассказывает Людмила.

Теперь Людмиле практически негде жить. Надеется только на то, что окно закроют пленкой и она сможет хоть немного обогреть комнату, где придется ночевать.

Людмила, пострадавшая от обстрела. Фото: Новини.LIVE

Квартиры без окон

Не лучше ситуация и у Алексея. Его квартира находится через стену. Поскольку удар дрона пришелся на проезжую часть прямо на углу дома, окно практически вынесло вместе с рамой. Осматривая комнату, хозяин констатирует — хорошо, что на этот момент в ней никого не было.

"Осталась целой только кровать, двери повреждены, окна повылетали вместе с рамами, а подоконник требует полного восстановления", — говорит Алексей.

Алексей, пострадавший от обстрела. Фото: Новини.LIVE

Последствия обстрела. Фото: Новини.LIVE

Укрытия рядом нет

Люди жалуются, что во время тревог им даже некуда бежать. Поблизости нет ни одного укрытия. Единственный способ спастись — прятаться в коридоре. Принцип двух стен помог избежать серьезных травм жителям дома. Только сейчас многие приходят в себя после пережитого.

"Было страшно, и собака очень сильно испугалась, я ее еще не видела. Нас спасло то, что были в уборной. Сейчас только прихожу в себя и вот пытаюсь убрать в квартире", — говорит Людмила.

Людмила, пострадавшая от обстрела. Фото: Новини.LIVE

Прокуратура открыла дело

Поскольку под ударами были объекты гражданской и энергетической инфраструктуры, Одесская областная прокуратура начала уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного Кодекса Украины (совершение военных преступлений). Кроме того, из-за атаки было уничтожено админздание, заведение общественного питания, жилой четырехэтажный дом, автотранспорт, а также пострадал 55-летний мужчина, которого госпитализировали с ранениями.

Напомним, недавно мы писали о том, как Россия ворует украинских детей. А также о том, когда дадут тепло после обстрелов.