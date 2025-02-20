Две крупные котельные в Одессе снова заработали

Близько 40 тис одеситів без тепла через обстріл — коли дадуть
Котельные, которые были обесточены из-за обстрела 19 февраля, снова заработали. Благодаря круглосуточной работе энергетиков 40 тысячам жителей Киевского района вскоре вернут тепло.
Об этом сообщает Олег Кипер.
Критическая инфраструктура запитана
Критическая инфраструктура уже подпитана. А специалисты КП "ТМО" сейчас работают над восстановлением необходимых параметров давления и температуры в системе теплоносителя, после чего отопление постепенно начнет возвращаться в дома жителей Таирова.
"Работы продолжаются, спасибо всем одесситам за терпение и выдержку! " — написал Олег Кипер.
Когда вернут отопление
До конца суток тепло обещают вернуть в дома одесситов. В частности, речь идет о 40 тысячах жителей Киевского района.
"Продолжается работа по подключению домов, чтобы каждый абонент получил тепло как можно быстрее. Мы понимаем, насколько важно сейчас обеспечить людей комфортом", — написал городской голова Геннадий Труханов.
Напомним, недавно мы писали о сбитии дронов над Одесской областью этой ночью. А также о возгорании резервуаров с нефтепродуктами.
Читайте Новини.LIVE!