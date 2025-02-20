Две крупные котельные в Одессе снова заработали

Батареи отопления. Фото иллюстративное: kanalniki

Котельные, которые были обесточены из-за обстрела 19 февраля, снова заработали. Благодаря круглосуточной работе энергетиков 40 тысячам жителей Киевского района вскоре вернут тепло.

Об этом сообщает Олег Кипер.

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Критическая инфраструктура запитана

Критическая инфраструктура уже подпитана. А специалисты КП "ТМО" сейчас работают над восстановлением необходимых параметров давления и температуры в системе теплоносителя, после чего отопление постепенно начнет возвращаться в дома жителей Таирова.

"Работы продолжаются, спасибо всем одесситам за терпение и выдержку! " — написал Олег Кипер.

Когда вернут отопление

До конца суток тепло обещают вернуть в дома одесситов. В частности, речь идет о 40 тысячах жителей Киевского района.

"Продолжается работа по подключению домов, чтобы каждый абонент получил тепло как можно быстрее. Мы понимаем, насколько важно сейчас обеспечить людей комфортом", — написал городской голова Геннадий Труханов.

Напомним, недавно мы писали о сбитии дронов над Одесской областью этой ночью. А также о возгорании резервуаров с нефтепродуктами.