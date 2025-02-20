Дві великі котельні в Одесі знову запрацювали

Батареї опалення. Фото ілюстративне: kanalniki

Котельні, які були знеструмлені через обстріл 19 лютого, знову запрацювали. Завдяки цілодобовій роботі енергетиків 40 тисячам мешканців Київського району невдовзі повернуть тепло.

Про це повідомляє Олег Кіпер.

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Критична інфраструктура заживлена

Критична інфраструктура вже заживлена. А фахівці КП "ТМО" наразі працюють над відновленням необхідних параметрів тиску та температури в системі теплоносія, після чого опалення поступово розпочне повертатись у домівки мешканців Таїрова.

"Роботи тривають. Дякую всім одеситам за терпіння та витримку!" — написав Олег Кіпер.

Коли повернуть опалення

До кінця доби тепло обіцяють повернути в оселі одеситів. Зокрема, йдеться про 40 тисяч мешканців Київського району.

"Триває робота з підключення будинків, щоб кожен абонент отримав тепло якнайшвидше. Ми розуміємо, наскільки важливо зараз забезпечити людей комфортом", — написав міський голова Геннадій Труханов.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про збиття дронів над Одещиною цієї ночі. А також про загоряння резервуарів з нафтопродуктами.