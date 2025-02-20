Дві великі котельні в Одесі знову запрацювали

Близько 40 тис. одеситів без тепла через обстріл — коли дадуть
Котельні, які були знеструмлені через обстріл 19 лютого, знову запрацювали. Завдяки цілодобовій роботі енергетиків 40 тисячам мешканців Київського району невдовзі повернуть тепло.
Про це повідомляє Олег Кіпер.
Критична інфраструктура заживлена
Критична інфраструктура вже заживлена. А фахівці КП "ТМО" наразі працюють над відновленням необхідних параметрів тиску та температури в системі теплоносія, після чого опалення поступово розпочне повертатись у домівки мешканців Таїрова.
"Роботи тривають. Дякую всім одеситам за терпіння та витримку!" — написав Олег Кіпер.
Коли повернуть опалення
До кінця доби тепло обіцяють повернути в оселі одеситів. Зокрема, йдеться про 40 тисяч мешканців Київського району.
"Триває робота з підключення будинків, щоб кожен абонент отримав тепло якнайшвидше. Ми розуміємо, наскільки важливо зараз забезпечити людей комфортом", — написав міський голова Геннадій Труханов.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про збиття дронів над Одещиною цієї ночі. А також про загоряння резервуарів з нафтопродуктами.
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