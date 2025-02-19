Пожежа на вулиці Вапняній в Одесі - деталі

Рятувальники гасять резервуар. Фото: ГУ ДСНС в Одеській області

В одесі загорівся резервуар із залишками нафтопродуктів. Співробітники ДСНС оперативно її ліквідували, залучивши 20 одиниць техніки та 79 рятувальників.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Одеській області.

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Подробиці пожежі

Через загоряння резервуару на вулиці Вапняній вогонь спалахнув на двохстах квадратних метрах. Рятувальникам вдалося загасити пожежу до того, як вона перекинулася на будівлі поблизу. Загиблих та постраждалих немає.

Рятувальники гасять резервуар. Фото: ГУ ДСНС в Одеській області

Нагадаємо, нещодавно ми писали про зруйнований нічним обстрілом дитячий садочок. А також про те, коли мешканцям Київського району повернуть тепло.