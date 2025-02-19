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В Одесі загорілися резервуари з нафтопродуктами — деталі

19 лютого 2025 18:05
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Пожежа на вулиці Вапняній в Одесі - деталі
Рятувальники гасять резервуар. Фото: ГУ ДСНС в Одеській області
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

В одесі загорівся резервуар із залишками нафтопродуктів. Співробітники ДСНС оперативно її ліквідували, залучивши 20 одиниць техніки та 79 рятувальників.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Одеській області.

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Через загоряння резервуару на вулиці Вапняній вогонь спалахнув на двохстах квадратних метрах. Рятувальникам вдалося загасити пожежу до того, як вона перекинулася на будівлі поблизу. Загиблих та постраждалих немає.

В Одесі сталася пожежа — де саме - фото 1
Рятувальники гасять резервуар. Фото: ГУ ДСНС в Одеській області

Нагадаємо, нещодавно ми писали про зруйнований нічним обстрілом дитячий садочок. А також про те, коли мешканцям Київського району повернуть тепло.

Одеса пожежа ДСНС Новини Одеси рятувальники
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