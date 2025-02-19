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В Одессе загорелись резервуары с нефтепродуктами — детали

19 февраля 2025 18:05
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Пожар на улице Известковой в Одессе - детали
Спасатели тушат резервуар. Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

В Одессе загорелся резервуар с остатками нефтепродуктов. Сотрудники ГСЧС оперативно ликвидировали пожар, с помощью 20 единиц техники и 79 спасателей.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Одесской области.

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Подробности пожара

Из-за возгорания резервуара на улице Известковой огонь вспыхнул на двухстах квадратных метрах. Спасателям удалось потушить пожар до того, как он перекинулся на здания поблизости. Погибших и пострадавших нет.

В Одессе произошел пожар — где именно - фото 1
Спасатели тушат резервуар. Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области

Напомним, недавно мы писали о разрушенном ночным обстрелом детском саду. А также о том, когда жителям Киевского района вернут тепло.

Одесса пожар ГСЧС Новости Одессы спасатели