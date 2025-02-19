Пожар на улице Известковой в Одессе - детали

В Одессе загорелись резервуары с нефтепродуктами — детали
19 февраля 2025 18:05
Спасатели тушат резервуар. Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области
В Одессе загорелся резервуар с остатками нефтепродуктов. Сотрудники ГСЧС оперативно ликвидировали пожар, с помощью 20 единиц техники и 79 спасателей.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Одесской области.
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Подробности пожара
Из-за возгорания резервуара на улице Известковой огонь вспыхнул на двухстах квадратных метрах. Спасателям удалось потушить пожар до того, как он перекинулся на здания поблизости. Погибших и пострадавших нет.
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