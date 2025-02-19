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Практически уничтоженный детсад — последствия атаки на Одессу

19 февраля 2025 13:52
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Ликвидация последствий ночного обстрела Одессы — детсад
Последствия обстрела детского сада. Фото: Новини.LIVE
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Во время ночного обстрела сильно пострадал один из детских садов Киевского района. Как сообщили в департаменте образования, в учреждении выбито ударной волной более сотни окон и не осталось ни одной целой группы.

Об этом сообщила директор департамента образования Одесского городского совета Елена Буйневич.

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Поврежденный садик

Сейчас коммунальщики и работники учреждения убирают последствия атаки. Кроме окон и дверей, была повреждена и стена, поэтому специалисты управления капитального строительства вскоре проведут экспертизу конструкций. Глава профильного департамента горсовета отметила, что ремонтировать садик будут очень долго.

"Наше образование не получится уничтожить. Конечно школа, когда смотришь на эти игрушки и все то, чем еще вчера играли наши детки. Это невероятно больно. Садик наверняка будет восстанавливаться очень долго", — говорит Елена Буйневич.

У дитячому садку Одеси ліквідують наслідки нічного обстрілу - фото 1
Последствия обстрела в детском саду. Фото: Новини.LIVE
У дитячому садку Одеси ліквідують наслідки нічного обстрілу - фото 2
Последствия обстрела в детском саду. Фото: Новини.LIVE
У дитячому садку Одеси ліквідують наслідки нічного обстрілу - фото 3
Последствия обстрела в детском саду. Фото: Новини.LIVE

Детей перенаправили в другие садики

Из-за повреждения садика от атаки, детей временно перевели в другие учреждения. Кроме того, Красный Крест предложил помочь в восстановлении здания.

Практически уничтоженный детсад — последствия атаки на Одессу - фото 4
Последствия обстрела детского сада. Фото: Новини.LIVE

Напомним, недавно мы писали о пострадавшей поликлинике после атаки. А также о почти 500 домах, которые остались без тепла.

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