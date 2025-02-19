Ликвидация последствий ночного обстрела Одессы — детсад

Последствия обстрела детского сада. Фото: Новини.LIVE

Во время ночного обстрела сильно пострадал один из детских садов Киевского района. Как сообщили в департаменте образования, в учреждении выбито ударной волной более сотни окон и не осталось ни одной целой группы.

Об этом сообщила директор департамента образования Одесского городского совета Елена Буйневич.

Читайте также:

Поврежденный садик

Сейчас коммунальщики и работники учреждения убирают последствия атаки. Кроме окон и дверей, была повреждена и стена, поэтому специалисты управления капитального строительства вскоре проведут экспертизу конструкций. Глава профильного департамента горсовета отметила, что ремонтировать садик будут очень долго.

"Наше образование не получится уничтожить. Конечно школа, когда смотришь на эти игрушки и все то, чем еще вчера играли наши детки. Это невероятно больно. Садик наверняка будет восстанавливаться очень долго", — говорит Елена Буйневич.

Последствия обстрела в детском саду. Фото: Новини.LIVE

Последствия обстрела в детском саду. Фото: Новини.LIVE

Последствия обстрела в детском саду. Фото: Новини.LIVE

Детей перенаправили в другие садики

Из-за повреждения садика от атаки, детей временно перевели в другие учреждения. Кроме того, Красный Крест предложил помочь в восстановлении здания.

Последствия обстрела детского сада. Фото: Новини.LIVE

Напомним, недавно мы писали о пострадавшей поликлинике после атаки. А также о почти 500 домах, которые остались без тепла.