Ліквідація наслідків нічного обстрілу Одеси — дитсадок

Наслідки обстрілу дитячого садка. Фото: Новини.LIVE

Під час нічного обстрілу дуже сильно постраждав один із дитячих садків Київського району. Як повідомили у департаменті освіти, в закладі вибито ударною хвилею понад сотню вікон і не залишилося жодної цілої групи.

Про це повідомила директорка департаменту освіти Одеської міської ради Олена Буйневич.

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Пошкоджений садочок

Наразі комунальники та працівники закладу прибирають наслідки атаки. Окрім вікон та дверей, було пошкоджено й стіну, тож фахівці управління капітального будівництва незабаром проведуть експертизу конструкцій. Голова профільного департаменту міськради зазначила, що ремонтувати садочок будуть дуже довго.

"Нашу освіту не вийде знищити. Звичайно школа, коли дивишся на ці іграшки і все те, чим ще вчора бавилися наші дітки. Це неймовірно боляче. Садочок, напевно, буде відновлюватися дуже довго", — каже Олена Буйневич.

Наслідки обстрілу дитячого садка. Фото: Новини.LIVE

Наслідки обстрілу дитячого садка. Фото: Новини.LIVE

Наслідки обстрілу дитячого садка. Фото: Новини.LIVE

Дітей перенаправили до інших садочків

Через пошкодження садка від атаки, дітей тимчасово перевели до інших закладів. Крім того, Червоний Хрест запропонував допомогти у відновленні будівлі.

Наслідки обстрілу дитячого садка. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про постраждалу поліклініку після атаки. А також про майже 500 будинків, які залишилися без тепла.