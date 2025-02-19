Последствия атаки на Одессу

Последствия атаки. Фото: Новини.LIVE

В результате вражеской атаки без света и отопления остались 14 школ и 13 детских садов в Киевском районе. Кроме того, без тепла сейчас и большой микрорайон жилой застройки — 459 домов.

Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов.

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Последствия атаки

Сейчас специалисты только оценивают последствия атаки и определяют, сколько нужно времени на их ликвидацию. Известно об одном пострадавшем, которому оказывают помощь в больнице. Несмотря на сложную ситуацию, водоснабжение обеспечивается с помощью генераторов. Аварийные бригады неустанно работают над восстановлением электроэнергии, а запуск котельных планируют завершить в ближайшее время. Районная администрация начала принимать заявления от жителей поврежденных квартир. Заработали "Пункты несокрушимости", где одесситы могут согреться и зарядить гаджеты.

"Сегодня, 19 февраля, учебные заведения, в которых отсутствует тепло и свет, не будут принимать детей — до улучшения ситуации",— пишет Геннадий Труханов.

Последствия атаки. Фото: Новини.LIVE

Последствия атаки. Фото: Новини.LIVE

Напомним, недавно мы писали о пострадавшей от атаки детской больнице, а также о пожаре в гериатрическом пансионате.