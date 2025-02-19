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Майже 500 будинків без тепла — наслідки атаки на Одесу

19 лютого 2025 09:57
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Наслідки атаки на Одесу
Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Внаслідок ворожої атаки без світла й опалення залишилися 14 шкіл та 13 дитячих садочків у Київському районі. Крім того, без тепла наразі й великий мікрорайон житлової забудови — 459 будинків.

Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов

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Наслідки атаки

Зараз фахівці лише оцінюють наслідки атаки та визначають, скільки потрібно часу на їх ліквідацію. Відомо про одного постраждалого, якому надають допомогу в лікарні. Попри складну ситуацію, водопостачання забезпечується за допомогою генераторів. Аварійні бригади невпинно працюють над відновленням електроенергії, а запуск котелень планують завершити найближчим часом. Районна адміністрація почала приймати заяви від мешканців пошкоджених квартир. Запрацювали "Пункти незламності", де одесити можуть зігрітися та зарядити гаджети.

"Сьогодні, 19 лютого, заклади освіти, в яких відсутнє тепло та світло, не прийматимуть дітей — до покращення ситуації", — пише Геннадій Труханов.

Майже 500 будинків без тепла — наслідки атаки на Одесу - фото 1
Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE
Майже 500 будинків без тепла — наслідки атаки на Одесу - фото 2
Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про постраждалу від атаки дитячу лікарню, а також про пожежу у геріатричному пансіонаті.

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