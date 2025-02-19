Майже 500 будинків без тепла — наслідки атаки на Одесу
Внаслідок ворожої атаки без світла й опалення залишилися 14 шкіл та 13 дитячих садочків у Київському районі. Крім того, без тепла наразі й великий мікрорайон житлової забудови — 459 будинків.
Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов.
Наслідки атаки
Зараз фахівці лише оцінюють наслідки атаки та визначають, скільки потрібно часу на їх ліквідацію. Відомо про одного постраждалого, якому надають допомогу в лікарні. Попри складну ситуацію, водопостачання забезпечується за допомогою генераторів. Аварійні бригади невпинно працюють над відновленням електроенергії, а запуск котелень планують завершити найближчим часом. Районна адміністрація почала приймати заяви від мешканців пошкоджених квартир. Запрацювали "Пункти незламності", де одесити можуть зігрітися та зарядити гаджети.
"Сьогодні, 19 лютого, заклади освіти, в яких відсутнє тепло та світло, не прийматимуть дітей — до покращення ситуації", — пише Геннадій Труханов.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про постраждалу від атаки дитячу лікарню, а також про пожежу у геріатричному пансіонаті.
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