Обстрел Одессы 19 февраля — фото последствий российской атаки

Захватчики обстреляли детскую поликлинику в Одессе — фото
Российские оккупанты в ночь на 19 февраля массированно атаковали Одессу и район, попав в детскую поликлинику. Враг использовал ударные беспилотники.
Об этом сообщают пресс-службы Министерства здравоохранения и Министерства внутренних дел в Telegram.
Обстрел Одессы 19 февраля
В результате российских ударов пострадали четыре человека, среди них — ребенок. Сейчас все госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.
"Повреждена гражданская инфраструктура, в частности детская поликлиника. В медучреждении поврежден фасад, внутренняя отделка, выбиты стекла", — говорится в сообщении.
Службы работают над ликвидацией последствий обстрела.
Напомним, в результате российского обстрела Одессы многие дома остались без света, воды и отопления.
Также в ночь на 19 февраля захватчики нанесли удар по Слободскому району Харькова, в результате чего пострадало гражданское производственное предприятие.
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