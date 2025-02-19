Обстрел Одессы 19 февраля — фото последствий российской атаки

Последствия российского обстрела Одессы 19 февраля. Фото: Минздрав

Российские оккупанты в ночь на 19 февраля массированно атаковали Одессу и район, попав в детскую поликлинику. Враг использовал ударные беспилотники.

Об этом сообщают пресс-службы Министерства здравоохранения и Министерства внутренних дел в Telegram.

Читайте также:

Обстрел Одессы 19 февраля

В результате российских ударов пострадали четыре человека, среди них — ребенок. Сейчас все госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Последствия российского обстрела Одессы 19 февраля. Фото: Минздрав

Последствия российского обстрела Одессы 19 февраля. Фото: Минздрав

"Повреждена гражданская инфраструктура, в частности детская поликлиника. В медучреждении поврежден фасад, внутренняя отделка, выбиты стекла", — говорится в сообщении.

Последствия российского обстрела Одессы 19 февраля. Фото: Минздрав

Последствия российского обстрела Одессы 19 февраля. Фото: Минздрав

Службы работают над ликвидацией последствий обстрела.

Пост Минздрава. Фото: скриншот

Напомним, в результате российского обстрела Одессы многие дома остались без света, воды и отопления.

Также в ночь на 19 февраля захватчики нанесли удар по Слободскому району Харькова, в результате чего пострадало гражданское производственное предприятие.