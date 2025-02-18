В Одесі 18 лютого пролунали вибухи

Дим у небі після вибуху. Фото ілюстративне: t.me/vlastinet/12155

В Одесі у вівторок, 18 лютого, пролунали вибухи. Їх причини і наслідки наразі з'ясовуються.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Вибухи в Одесі

Російські загарбники не припиняють завдавати ударів по Одесі. Для цього вони застосовують артилерію, РЗСВ, дрони-камікадзе та інші засоби, які є у їх розпорядженні.

Повідомляється, що у місті пролунали чергові вибухи. Що стало їхньою причиною та до яких наслідків вони призвели, наразі з'ясовується.

Наразі в Одесі та області оголошеног повітряну тривогу. Окрім того, сирена лунає у більшості областей України. Військові радять цивільним перебувати в укриттях, поки триває загроза.

Повітряна тривога. Фото: мапа повітряних тривог

Нагадаємо, що Росія обстрілювала Україну "шахедами" й у ніч проти 18 лютого. Вибухи чули мешканці Київської, Харківської, Черкаської та Полтавської областей.