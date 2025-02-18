В Одессе 18 февраля прогремели взрывы

Дым в небе после взрыва. Фото иллюстративное: t.me/vlastinet/12155

В Одессе во вторник, 18 февраля, прогремели взрывы. Их причины и последствия сейчас выясняются.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Взрывы в Одессе

Российские захватчики не прекращают наносить удары по Одессе. Для этого они применяют артиллерию, РСЗО, дроны-камикадзе и другие средства, которые есть в их распоряжении.

Сообщается, что в городе прогремели очередные взрывы. Что стало их причиной и к каким последствиям они привели, сейчас выясняется.

Сейчас в Одессе и области объявлена воздушная тревога. Кроме того, сирена звучит в большинстве областей Украины. Военные советуют гражданским находиться в укрытиях, пока продолжается угроза.

Воздушная тревога. Фото: карта воздушных тревог

Напомним, что Россия обстреливала Украину "шахедами" и в ночь на 18 февраля. Взрывы слышали жители Киевской, Харьковской, Черкасской и Полтавской областей.