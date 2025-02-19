Наслідки атаки ударних БпЛА на Одесу в ніч проти 19 лютого 2025 року

Наслідки дронової атаки на Одесу. Фото: Геннадій Труханов

У ніч проти середи, 19 лютого, РФ завдала масованого удару по густонаселеному району Одеси. Унаслідок цього обстрілу багато будинків залишилися без світла, води й опалення.

Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

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Наслідки атаки на Одесу в ніч проти 19 лютого

Без тепла залишилися лікарні, поліклініки та об'єкти соціальної інфраструктури. На місті розгортають оперативний штаб.

Наслідки дронової атаки на Одесу. Фото: Геннадій Труханов

За інформацією ДТЕК "Одеські електромережі", у місті та низькі населених пунктів області наразі діють локальні аварійні відключення світла. Розпорядження НЕК "Укренерго" щодо введення стабілізаційних чи екстрених відключень поки що не було, однак ситуація в енергосистемі складна.

Наслідки дронової атаки на Одесу. Фото: Геннадій Труханов

Зазначимо, що повітряна тривога в Одеській області тривала від 22:25 18 лютого до 01:01 19 лютого. Упродовж цього часу в місті неодноразово лунали вибухи. Повітряні Сили ЗС України попереджали, що з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини летять ударні БпЛА.

Нагадаємо, пізно ввечері 19 лютого в Одесі прогриміли вибухи. Росіяни атакували місто ударними БпЛА.

Також ми повідомляли, що вночі 19 лютого було гучно на Київщині. У КОВА повідомили про рух ударних безпілотників і роботу ППО.