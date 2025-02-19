Последствия атаки ударных БпЛА на Одессу в ночь на 19 февраля 2025 года

Последствия дроновой атаки на Одессу. Фото: Геннадий Труханов

В ночь на среду, 19 февраля, РФ нанесла массированный удар по густонаселенному району Одессы. В результате этого обстрела многие дома остались без света, воды и отопления.

Об этом сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов.

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Последствия атаки на Одессу в ночь на 19 февраля

Без тепла остались больницы, поликлиники и объекты социальной инфраструктуры. В городе разворачивают оперативный штаб.

Последствия дроновой атаки на Одессу. Фото: Геннадий Труханов

По информации ДТЭК "Одесские электросети", в городе и некоторых населенных пунктах области сейчас действуют локальные аварийные отключения света. Распоряжение НЭК "Укрэнерго" о введении стабилизационных или экстренных отключений пока не было, однако ситуация в энергосистеме сложная.

Последствия дроновой атаки на Одессу. Фото: Геннадий Труханов

Отметим, что воздушная тревога в Одесской области продолжалась с 22:25 18 февраля до 01:01 19 февраля. В течение этого времени в городе неоднократно раздавались взрывы. Воздушные Силы ВС Украины предупреждали, что из акватории Черного моря в направлении Одесской области летят ударные БпЛА.

Напомним, поздно вечером 19 февраля в Одессе прогремели взрывы. Россияне атаковали город ударными БпЛА.

Также мы сообщали, что ночью 19 февраля было громко на Киевщине. В КОВА сообщили о движении ударных беспилотников и работе ПВО.