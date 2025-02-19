Обстріл Одеси 19 лютого — фото наслідків російської атаки

Загарбники обстріляли дитячу поліклініку в Одесі — фото
Російські окупанти у ніч проти 19 лютого масовано атакували Одесу та район, влучивши в дитячу поліклініку. Ворог використовував ударні безпілотники.
Про це повідомляють пресслужби Міністерства охорони здоров’я та Міністерства внутрішніх справ у Telegram.
Обстріл Одеси 19 лютого
Внаслідок російських ударів постраждали четверо осіб, серед них — дитина. Наразі всі госпіталізовані у стані середнього ступеня важкості.
"Пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема дитячу поліклініку. У медзакладі пошкоджено фасад, внутрішнє оздоблення, вибиті шибки", — йдеться у повідомленні.
Служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.
Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу Одеси багато будинків залишилися без світла, води й опалення.
Також у ніч проти 19 лютого загарбники завдали удару по Слобідському району Харкова, внаслідок чого постраждало цивільне виробниче підприємство.
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