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Загарбники обстріляли дитячу поліклініку в Одесі — фото

19 лютого 2025 08:59
Аркадій Пастула - Редактор
Обстріл Одеси 19 лютого — фото наслідків російської атаки
Наслідки російського обстрілу Одеси 19 лютого. Фото: МОЗ
Аркадій Пастула - Редактор

Російські окупанти у ніч проти 19 лютого масовано атакували Одесу та район, влучивши в дитячу поліклініку. Ворог використовував ударні безпілотники. 

Про це повідомляють пресслужби Міністерства охорони здоров’я та Міністерства внутрішніх справ у Telegram.

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Внаслідок російських ударів постраждали четверо осіб, серед них — дитина. Наразі всі госпіталізовані у стані середнього ступеня важкості. 

Наслідки обстрілу Одеси 19 лютого
Наслідки російського обстрілу Одеси 19 лютого. Фото: МОЗ
Одеса 19 лютого
Наслідки російського обстрілу Одеси 19 лютого. Фото: МОЗ

"Пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема дитячу поліклініку. У медзакладі пошкоджено фасад, внутрішнє оздоблення, вибиті шибки", — йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки на Одесу 19 лютого
Наслідки російського обстрілу Одеси 19 лютого. Фото: МОЗ
Наслідки удару по Одесі 19 лютого
Наслідки російського обстрілу Одеси 19 лютого. Фото: МОЗ

Служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.

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Допис МОЗ. Фото: скриншот

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу Одеси багато будинків залишилися без світла, води й опалення.

Також у ніч проти 19 лютого загарбники завдали удару по Слобідському району Харкова, внаслідок чого постраждало цивільне виробниче підприємство.

Одеса війна Україна обстріли окупанти лікарня
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