Подозрение ответственной за пожарную безопасность в гериатрическом пансионате

Полицейский на месте пожара. Фото: ГУНП в Одесской области

Из-за пожара 11 февраля в пансионате для пожилых людей в Березовском районе погибли три человека в возрасте 53, 76 и 77 лет, которые самостоятельно не передвигались. Полицейские сообщили о подозрении заведующей одного из отделений, ответственной за пожарную безопасность.

Об этом сообщает Главное управление национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

Из-за пожара погибли трое пожилых людей, а еще 17 граждан в возрасте от 45 до 85 лет оказались в больнице с отравлением продуктами горения. По данным следствия, возгорание быстро распространилось из-за неисправности системы оповещения, отсутствия средств тушения и других нарушений правил безопасности, о которых фигурантка знала и которые должна была устранить, но не сделала этого. Из-за чего пострадавшие не смогли вовремя покинуть здание.

Какое наказание грозит

На женщину открыли дело по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара, которым причинен вред здоровью и гибель людей). За это ей грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Напомним, недавно мы писали о пожаре на авторынке в Одесской области. А также о сотруднике ТЦК, который вымогал деньги у семей призывников.