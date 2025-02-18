Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Пожар в пансионате для пожилых на Одесчине — открыли дело arrow

Пожар в пансионате для пожилых на Одесчине — открыли дело

18 февраля 2025 17:40
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Подозрение ответственной за пожарную безопасность в гериатрическом пансионате
Полицейский на месте пожара. Фото: ГУНП в Одесской области
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Из-за пожара 11 февраля в пансионате для пожилых людей в Березовском районе погибли три человека в возрасте 53, 76 и 77 лет, которые самостоятельно не передвигались. Полицейские сообщили о подозрении заведующей одного из отделений, ответственной за пожарную безопасность.

Об этом сообщает Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Читайте также:

Подробности дела

Из-за пожара погибли трое пожилых людей, а еще 17 граждан в возрасте от 45 до 85 лет оказались в больнице с отравлением продуктами горения. По данным следствия, возгорание быстро распространилось из-за неисправности системы оповещения, отсутствия средств тушения и других нарушений правил безопасности, о которых фигурантка знала и которые должна была устранить, но не сделала этого. Из-за чего пострадавшие не смогли вовремя покинуть здание.

Какое наказание грозит

На женщину открыли дело по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара, которым причинен вред здоровью и гибель людей). За это ей грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Напомним, недавно мы писали о пожаре на авторынке в Одесской области. А также о сотруднике ТЦК, который вымогал деньги у семей призывников.

Одесса пожар Одесская область Новости Одессы гибель
Реклама
Реклама
Реклама