Сотрудник РТЦК вымогал деньги с призывников - детали

Фигуранты после задержания. Фото: Государственное бюро расследований.

Сотрудник Николаевского РТЦК и СП с сообщником вымогали деньги с семей военнообязанных. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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Подробности дела

Фигуранты доставляли мужчин в центр комплектования для проверки военно-учетных документов. Если за ними приезжали их родные, то к ним подходил гражданский сообщник работника ТЦК и предлагал отпустить "отловленных" за 4,5 тысячи долларов. Правоохранители задержали дельцов во время получения оплаты за такую услугу от родственников мобилизованного, который уже вступил в ряды ВСУ. О том, что с его семьи требовали деньги, призывник узнал только после задержания участников сделки.

Какое наказание грозит

Мужчинам сообщили о подозрении по ч. 2 статьи 28 и ч. 3 ст. 369-2 Уголовного Кодекса (получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства). За это им грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о том, что делать, если выписали повестку при наличии отсрочки. А также о мужчине, который ударил ножом сотрудника ТЦК.