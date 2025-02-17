Співробітник РТЦК вимагав гроші з призовників - деталі

Фігуранти після затримання. Фото: Державне бюро розслідувань.

Співробітник Миколаївського РТЦК та СП зі спільником вимагали гроші з сімей військовозобов’язаних. Підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Читайте також:

Подробиці справи

Фігуранти доставляли чоловіків до центру комплектування для перевірки військово-облікових документів. Якщо за ними приїжджали їх рідні, то до них підходив цивільний спільник працівника ТЦК та пропонував відпустити "відловлених" за 4,5 тисячі доларів. Правоохоронці затримали ділків під час одержання оплати за таку послугу від родичів мобілізованого, який вже вступив до лав ЗСУ. Про те, що з його родини вимагали гроші, призовник дізнався тільки після затримання учасників оборудки.

Яке покарання загрожує

Чоловікам повідомили про підозру за ч. 2 статті 28 та ч. 3 ст. 369-2 Кримінального Кодексу (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженої на виконання функцій держави). За це їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що робити, якщо виписали повістку при наявності відстрочки. А також про чоловіка, який вдарив ножем співробітника ТЦК.