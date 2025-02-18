Пожар в Одесской области - ГСЧС ликвидировали

Спасатель ликвидирует пожар. Фото: ГСЧС в Одесской области

Ночью в селе Межлиманское Одесского района на территории автомобильного рынка возникло возгорание торговых контейнеров. Пожар уже ликвидирован, сейчас устанавливают его причины.

Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.

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Подробности происшествия

Спасатели оперативно ликвидировали пожар на площади 150 квадратных метров с помощью 5 единиц техники и 18 человек. Сотрудникам ГСЧС удалось также не допустить огонь на расположенные рядом павильоны. К счастью, никто не пострадал. На месте работает исследовательско-испытательная лаборатория для установления причины пожара.

Спасатель ликвидирует пожар. Фото: ГСЧС в Одесской области

Напомним, недавно мы писали о пожаре на Чернобыльской АЭС. А также о возгорании в частном доме.