Пожежа в Одеській області - дснс ліквідували

На Одещині горів авторинок — наслідки
Вночі в селі Міжлиманське Одеського району на території автомобільного ринку виникло загоряння торговельних контейнерів. Пожежа вже ліквідована, наразі встановлюють її причини.
Про це повідомляє ДСНС в Одеській області.
Подробиці події
Рятувальники оперативно ліквідували пожежу на площі 150 квадратних метрів за допомогою 5 одиниць техніки та 18 вогнеборців. Співробітникам ДСНС вдалося також не допустити вогонь на поруч розташовані павільйони. На щастя, ніхто не постраждав. На місці працює дослідно-випробувальна лабораторія для встановлення причини пожежі.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про пожежу на Чорнобильській АЕС. А також про загоряння в приватному будинку.
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