Пожежа в Одеській області - дснс ліквідували

Вогнеборець ліквідує пожежу. Фото: ДСНС в Одеській області

Вночі в селі Міжлиманське Одеського району на території автомобільного ринку виникло загоряння торговельних контейнерів. Пожежа вже ліквідована, наразі встановлюють її причини.

Про це повідомляє ДСНС в Одеській області.

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Подробиці події

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу на площі 150 квадратних метрів за допомогою 5 одиниць техніки та 18 вогнеборців. Співробітникам ДСНС вдалося також не допустити вогонь на поруч розташовані павільйони. На щастя, ніхто не постраждав. На місці працює дослідно-випробувальна лабораторія для встановлення причини пожежі.

Вогнеборець ліквідує пожежу. Фото: ДСНС в Одеській області

Нагадаємо, нещодавно ми писали про пожежу на Чорнобильській АЕС. А також про загоряння в приватному будинку.

