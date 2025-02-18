Підозра відповідальній за пожежну безпеку в гериатричному пансіонаті

Поліцейський на місці пожежі. Фото: ГУНП в Одеській області

Через пожежу 11 лютого в пансіонаті для літніх людей в Березівському районі загинули троє людей віком 53, 76 та 77 років, що самостійно не пересувалися. Поліцейські повідомили про підозру завідувачці одного з відділень, відповідальній за пожежну безпеку.

Про це повідомляє Головне управління національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

Через пожежу загинуло троє літніх людей, а ще 17 громадян віком від 45 до 85 років опинилися в лікарні з отруєнням продуктами горіння. За даними слідства, займання швидко розповсюдилося через несправність системи оповіщення, відсутність засобів гасіння та інших порушень правил безпеки, про які відповідальна особа знала і які повинна була усунути, але не зробила цього. Через це потерпілі не змогли вчасно покинути будівлю.

Яке покарання загрожує

На жінку відкрили справу за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило виникнення пожежі, якою заподіяно шкоду здоров’ю та загибель людей). За це їй загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про пожежу на авторинку на Одещині. А також про співробітника ТЦК, який вимагав гроші в сімей призовників.