Пострадала от обстрела поликлиника в Одессе

Пострадала поликлиника. Фото: Новини.LIVE

Из-за ночного обстрела Одессы 19 февраля шахедами сильно повреждена детская поликлиника. Уничтожена часть имущества заведения, однако обошлось без пострадавших.

Об этом Новини.LIVE сообщил директор детской поликлиники Сергей Горищак.

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Последствия атаки

Ударной волной выбиты все окна и двери в медицинском учреждении. Пока что в поликлинику никого не пускают — здание должны обследовать пиротехники. На улице сотрудники уже начали убирать стекла и остатки стеклопакетов. К счастью пострадавших, в результате атаки нет.

"Ждем выводы экспертов, следователей, пиротехников для того, чтобы понять, когда можно будет попасть в поликлинику и устранять последствия",— говорит Сергей Горищак.

Разрушенная поликлиника в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Сотрудники убирают стекла возле поликлиники. Фото: Новини.LIVE

Также дроном уничтожен дорогостоящий дизельный генератор поликлиники. Остальное имущество, на первый взгляд, осталось целым, однако еще не все исследовано.

"Сейчас готовится комиссия по результатам которой должны быть выделены деньги на первоочередные работы. Закроем окна и двери, законсервируем здание. А потом будет уже восстановление", — отметил директор детской поликлиники.

Фасад поликлиники в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Что касается сотрудников, то все они будут переведены в другой корпус на улице Филатова, где продолжат прием пациентов. Сейчас графики будут составлены таким образом, чтобы специалисты смогли работать.

Напомним, недавно мы писали о почти 500 домах без теплоснабжения после атаки. А также о других последствиях ночного обстрела.