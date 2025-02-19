ПОстраждала від обстрілу поліклінніка в Одесі

Постраждала поліклінніка. Фото: Новини.LIVE

Через нічний обстріл Одеси 19 лютого шахедами сильно пошкоджено дитячу поліклініку. Знищено частину майна закладу, проте обійшлося без постраждалих.

Про це Новини.LIVE повідомив директор дитячої поліклініки Сергій Горищак.

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Наслідки атаки

Ударною хвиляю вибито всі вікна та двері в медичному закладі. Поки що в поліклініку нікого не пускають — будівлю мають обстежити піротехніки. На вулиці співробітники вже почали прибирати скло та залишки склопакетів. На щастя постраждалих, внаслідок атаки немає.

"Чекаємо на висновки експертів, слідчих, піротехніків для того, щоб зрозуміти коли можна буде потрапити у поліклініку та усувати наслідки", — каже Сергій Горищак.

Зруйнована поліклініка в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Співробітники прибирають шибки біля поліклініки. Фото: Новини.LIVE

Також дроном знищено дороговартісний дизельний генератор поліклініки. Решта майна, на перший погляд, залишилось цілим, проте ще не все досліджено.

"Зараз готується комісія за результатами якої мають бути виділені гроші на першочергові роботи. Закриємо вікна та двері, законсервуємо будівлю. А потім буде вже відновлення", — зазначив директор дитячої поліклініки.

Фасад поліклініки в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Що стосується співробітників, то всі вони будуть переведені в інший корпус на вулиці Філатова, де продовжать прийом пацієнтів. Зараз графіки будуть складені таким чином, щоб фахівці змогли працювати.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про майже 500 будинків без теплопостачання після атаки. А також про інші наслідки нічного обстрілу.