Когда одесситам подключат отопление после обстрелов

Отопительные трубы. Фото иллюстративное: aquamaster

Сейчас из-за ночного обстрела обесточены две большие котельные, которые дают тепло району Таирова. Начать процесс восстановления отопления коммунальщики смогут начать только после подачи электроэнергии критической инфраструктуре.

Об этом сообщила заместитель городского головы Анна Позднякова.

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В ДТЭК обещают полностью восстановить снабжение критической инфраструктуры в течение суток. Все маленькие котельные города обеспечены генераторами, однако большие ими подпитать невозможно. Кроме того, Одесса получила 4 из 10 когенерационных установок, которые установлены, но чтобы ввести их в эксплкатацию необходимо дополнительное оборудование от партнеров. В КП ТГО уверяют: еще ночью спустили воду в системе, чтобы не прорвало трубы.

"Ситуация контролируемая, риск прорыва труб теплоснабжения сведен к минимуму именно потому что еще с ночи мы начали спускать воду в системе для того чтобы предотвратить ее размораживание",— говорит Анна Позднякова.

Напомним, недавно мы писали о том, что почти 500 домов в Одессе остались без отопления из-за обстрелов. А также о том, сколько ракетоносителей РФ вывела на патрулирование утром.