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Россия вывела ракетоносители в моря —сколько

19 февраля 2025 10:30
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Сколько кораблей в акватории Черного моря
Ракетоноситель открывает огонь. Фото иллюстративное: АрмияИнформ.
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Российские ракетоносители продолжают создавать угрозу в акватории Черного и Средиземного морей. Сегодня, 19 февраля, РФ снова вывела на рейды пять носителей крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном море обнаружили 1 вражеский корабль, который может выпустить до 4 "Калибров". В Средиземном зафиксировали четыре судна РФ, из которых 3 являются носителями 26 крылатых ракет. Однако в акватории Азовского моря активности российского флота не зафиксировано.

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Актуальная информация. Фото: Военно-морские силы ВСУ

Движение по Керченскому проливу

За минувшие сутки через Керченский пролив в Черное море в интересах РФ зашли 3 судна, 1 из которых направило в направлении Босфора. В Азовское — 6 кораблей, 4 из которых двигались со стороны Турции. В ВМС добавляют: Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 г., выключая системы автоматической идентификации, которые затрудняют мониторинг движения транспортных средств.

Напомним, недавно мы писали об ударах по Запорожской области. А также об атаке на НПЗ в Самарской области.

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