Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Росія вивела ракетоносії у моря — скільки arrow

Росія вивела ракетоносії у моря — скільки

19 лютого 2025 10:30
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Скільки кораблів в акваторії Чорного моря
Ракетоносій відкриває вогонь. Фото ілюстративне: АрміяІнформ.
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Російські ракетоносії продовжують створювати загрозу в акваторії Чорного та Середземного морів. Сьогодні,19 лютого, РФ знову вивела на рейди п'ять носіїв крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

Читайте також:

Кількість кораблів у морях

В Чорному морі виявили 1 ворожий корабель, який може випустити до 4 "Калібрів". У Середземному зафіксували чотири судна РФ, з яких 3 є носіями 26 крилатих ракет. Проте в акваторії Азовського моря активності російського флоту не зафіксовано.

Росія вивела ракетоносії у моря — скільки - фото 1
Актуальна інформація. Фото: Військово-морські сили ЗСУ

Рух Керченською протокою

За минулу добу Керченською протокою до Чорного моря в інтересах РФ зайшли 3 судна, 1 з яких спрямувало у напрямку Босфору. До Азовського — 6 кораблів, 4 з яких рухались зі сторони Туреччини. У ВМС додають: Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 р., вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, які ускладнюють моніторинг руху транспортних засобів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про удари по Запорізькій області. А також про атаку на НПЗ в Самарській області.

Одеса корабель Новини Одеси війна в Україні ракетоносій
Реклама
Реклама
Реклама