Скільки кораблів в акваторії Чорного моря

Росія вивела ракетоносії у моря — скільки
Російські ракетоносії продовжують створювати загрозу в акваторії Чорного та Середземного морів. Сьогодні,19 лютого, РФ знову вивела на рейди п'ять носіїв крилатих ракет "Калібр".
Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.
Кількість кораблів у морях
В Чорному морі виявили 1 ворожий корабель, який може випустити до 4 "Калібрів". У Середземному зафіксували чотири судна РФ, з яких 3 є носіями 26 крилатих ракет. Проте в акваторії Азовського моря активності російського флоту не зафіксовано.
Рух Керченською протокою
За минулу добу Керченською протокою до Чорного моря в інтересах РФ зайшли 3 судна, 1 з яких спрямувало у напрямку Босфору. До Азовського — 6 кораблів, 4 з яких рухались зі сторони Туреччини. У ВМС додають: Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 р., вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, які ускладнюють моніторинг руху транспортних засобів.
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