Скільки кораблів в акваторії Чорного моря

Ракетоносій відкриває вогонь. Фото ілюстративне: АрміяІнформ.

Російські ракетоносії продовжують створювати загрозу в акваторії Чорного та Середземного морів. Сьогодні,19 лютого, РФ знову вивела на рейди п'ять носіїв крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

Читайте також:

Кількість кораблів у морях

В Чорному морі виявили 1 ворожий корабель, який може випустити до 4 "Калібрів". У Середземному зафіксували чотири судна РФ, з яких 3 є носіями 26 крилатих ракет. Проте в акваторії Азовського моря активності російського флоту не зафіксовано.

Актуальна інформація. Фото: Військово-морські сили ЗСУ

Рух Керченською протокою

За минулу добу Керченською протокою до Чорного моря в інтересах РФ зайшли 3 судна, 1 з яких спрямувало у напрямку Босфору. До Азовського — 6 кораблів, 4 з яких рухались зі сторони Туреччини. У ВМС додають: Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 р., вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, які ускладнюють моніторинг руху транспортних засобів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про удари по Запорізькій області. А також про атаку на НПЗ в Самарській області.