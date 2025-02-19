Коли одеситам підключать опалення після обстрілу

Опалювальні труби. Фото ілюстративне: aquamaster

Наразі через нічний обстріл знеструмлені дві великі котельні, які дають тепло району Таїрова. Розпочати процес відновлення опалення комунальники зможуть розпочати тільки після подачі електроенергії критичній інфраструктурі.

Про це повідомила заступниця міського голови Ганна Позднякова.

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У ДТЕК обіцяють повністю відновити постачання критичній інфраструктурі протягом доби. Всі маленькі котельні міста забезпечені генераторами, проте великі ними підживити неможливо. Крім того, Одеса отримала 4 із 10 когенераційних установок, які встановлені, але щоб ввести їх в експлкатацію необхідне додаткове обладнання від партнерів. У КП ТГО запевняють: ще вночі спустили воду в системі, аби не прорвало труби.

"Ситуація контрольована, ризик прориву труб теплопостачання зведений до мінімуму саме тому що ще з ночі ми почали спускати воду в системі для того щоб запобігти її розмороженнню", — каже Ганна Позднякова.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що майже 500 будинків в Одесі залишились без опалення через обстріл. А також про те, скільки ракетоносіїв РФ вивела на патрулювання зранку.