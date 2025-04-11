На Одещині чоловік напітпитку зарізав односельця через ревнощі

Підозрюваний з поліцією. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

На Одещині чоловік під час хмільного застілля на ґрунті ревнощів зарізав свого односельця. Поліцейські відкрили на нього справу, фігуранту загрожує до 15 років ув'язнення.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

До поліції звернулась жителька одного з населених пунктів Березівської громади і повідомила, що в її будинку гість отримав травму і не подає ознак життя. Прибувши за вказаною жінкою адресою, правохоронці виявили на терасі закривавлене тіло 33-річного односельця господині. За даними слідства, власниця приміщення разом зі своїм 31-річним співмешканцем та гостем вживали алкогольні напої. Під час застілля чоловіки почали сваритися на ґрунті ревнощів. Словесна перепалка закінчилася тим, що господар вдарив жертву ножем у шию. Потерпілий загинув до приїзду медиків, попередньо, від гострої крововтрати. Після скоєного нетверезий зловмисник втік в інший кінець села і сховався. Дільничний та поліцейський офіцер громади виявили розшукуваного в будинку його знайомого в ході подворового обходу. У скоєному підозрюваний зізнався.

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомили про підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство). Йому загрожує позбавлення волі на строк до 15-ти років.

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