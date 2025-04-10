Над жителем Одесской области издевались, заставляли бегать как собака и требовали деньги

Пострадавший после освобождения. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Мужчины удерживали 40-летнего жителя Одесской области в неволе, запугивали и издевались над ним, требуя уплаты несуществующего долга. Полицейские освободили потерпевшего, а фигурантам грозит до 12 лет заключения.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

Как удалось выяснить, трое неизвестных приезжали в дом жителя Великомихаиловской громады и требовали у него несуществующий долг в размере четырех тысяч долларов. Якобы в прошлом году он задолжал их общей знакомой. Из-за отсутствия денег у потерпевшего злоумышленники заставляли его продать свой земельный участок со строением и "рассчитаться". А для запугивания били, надевали на него собачий ошейник с цепью и заставляли бежать за своим автомобилем. Кроме того, угрожали ему расстрелом. А потом отвезли "должника" в арендованную в Одессе квартиру, где силой удерживали в подсобном помещении, требуя согласия на продажу недвижимости. Полицейские установили их местонахождение и освободили пострадавшего, а правонарушителей, которыми оказались трое жителей областного центра в возрасте 22-х и 23-х лет, задержали.

Какое наказание грозит

Фигурантам сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 4 ст. 189 УКУ (требование передачи чужого имущества и права на имущество, с угрозой насилия над потерпевшим, ограничение прав, свобод и законных интересов, с угрозой причинения тяжких телесных повреждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

2 ст. 146 УКУ (незаконное лишение свободы и похищение человека, совершенное из корыстных побуждений).

Мужчинам грозит лишение свободы на срок до 12-ти лет с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о мужчине, который хотел провести алкоголь и сигареты под видом мороженого. А также о военнообязанном, которого посадили в тюрьму.