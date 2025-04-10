Над мешканцем Одещини знущалися, змушували бігати як собака та вимагали гроші

Потерпілий після звільнення. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Чоловіки утримували 40-річного мешканця Одещини у неволі, залякували, та знущалися над ним, вимагаючи сплати неіснуючого боргу. Поліцейські звільнили потерпілого, а фігурантам загрожує до 12 років ув'язнення.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

Як вдалося з'ясувати, троє невідомих приїжджали до будинку жителя Великомихаїлівської громади та вимагали у нього неіснуючий борг у розмірі чотирьох тисяч доларів. Нібито минулого року він заборгував їхній спільній знайомій. Через відсутність грошей у потерпілого зловмисники примушували його продати свою земельну ділянку з будинком і "розрахуватися". А задля залякування били, одягали на нього собачий ошийник із цепом і змушували бігти за своїм автомобілем. Крім того, погрожували йому розстрілом. А потім відвезли "боржника" в орендовану в Одесі квартиру, де силою утримували в підсобному приміщенні, вимагаючи згоди на продаж нерухомості. Поліцейські встановили їхнє місцеперебування і звільнили постраждалого, а правопорушників, якими виявилися троє жителів обласного центру віком 22-х та 23-х років, затримали.

Яке покарання загрожує

Фігурантам повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 189 ККУ (вимога передачі чужого майна та права на майно, з погрозою насильства над потерпілим, обмеження прав, свобод і законних інтересів, з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вчинена за попередньою змовою групою осіб);

2 ст. 146 ККУ (незаконне позбавлення волі та викрадення людини, вчинене з корисливих мотивів).

Чоловікам загрожує позбавлення волі на строк до 12-ти років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіка, який хотів провести алкоголь та сигарети під виглядом морозива. А також про військовозобов'язаного, якого ув'язнили.

