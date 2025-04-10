Из Одессы в Ужгород теперь только через Львов

Поезда и вокзал и вокзал. Фото иллюстративное: traffic.od

В связи со строительством европейской колеи на участке Чоп — Ужгород, Укрзализныця ограничила движение пассажирских поездов из Одессы, Полтавы и Кременчуга в Мукачево. Однако пассажиры смогут добраться до нашего города через Львов.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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С целью минимизации неудобств и гарантированной пересадки, для пассажиров открыта предварительная продажа билетов на поезда на участке Львов — Ужгород — Львов. Эти составы следуют через Самбор — Сянки.

№59/60 Киев — Ужгород

№45/46 Харьков — Ужгород

В Укрзализныце уверяют, что это позволит удобно через Львов добраться до Ужгорода из Одессы и наоборот (выбирая поезд №12/11 Одесса — Львов).

Как приобрести билеты

Билеты уже в продаже, оформляются на сайте booking.uz.gov.ua, в мобильном приложении Укрзализныци и в железнодорожных кассах вокзалов. Цена проезда стоит 771 гривну. С собой необходимо иметь паспорта и документы на детей, если путешествуете семьей.

Напомним. нщеодавно мы писали о новом поезде в Киев. А также о том, как дешевле питаться в отпуске.