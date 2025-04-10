З Одеси до Ужгорода теперь тільки через Львів

З Одеси до Ужгорода потягом тепер тільки через Львів — чому
У зв'язку з будівництвом європейської колії на дільниці Чоп — Ужгород, Укрзалізниця обмежила рух пасажирських поїздів з Одеси, Полтави та Кременчука до Мукачево. Проте пасажири зможуть дістатися до нашого міста через Львів.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
До Ужгорода через Львів
Задля мінімізації незручностей та гарантованої пересадки, для пасажирів відкрито попередній продаж квитків на поїзди на дільниці Львів — Ужгород — Львів. Цы потяги прямують через Самбір — Сянки.
- №59/60 Київ — Ужгород
- №45/46 Харків — Ужгород
В Укрзалізниці запевняють, що це дозволить зручно через Львів дістатися Ужгорода з Одеси та навпаки (обираючи поїзд №12/11 Одеса — Львів).
Як придбати квитки
Квитки вже у продажу, оформлюються за на сайті booking.uz.gov.ua, у мобільному застосунку Укрзалізниці та в залізничних касах вокзалів. Ціна проїзду коштує 771 гривню. Із собою необхідно мати паспорти та документи на дітей, якщо подорожуєте родиною.
Нагадаємо. нещодавно ми писали про новий потяг до Києва. А також про те, як дешевше харчуватися у відпустці.
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