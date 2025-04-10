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З Одеси до Ужгорода потягом тепер тільки через Львів — чому

10 квітня 2025 13:10
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
З Одеси до Ужгорода теперь тільки через Львів
Потяги і вокзал. Фото ілюстративне: traffic.od
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

У зв'язку з будівництвом європейської колії на дільниці Чоп — Ужгород, Укрзалізниця обмежила рух пасажирських поїздів з Одеси, Полтави та Кременчука до Мукачево. Проте пасажири зможуть дістатися до нашого міста через Львів.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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Задля мінімізації незручностей та гарантованої пересадки, для пасажирів відкрито попередній продаж квитків на поїзди на дільниці Львів — Ужгород — Львів. Цы потяги прямують через Самбір — Сянки. 

  • №59/60 Київ — Ужгород
  • №45/46 Харків — Ужгород 

В Укрзалізниці запевняють, що це дозволить зручно через Львів дістатися Ужгорода з Одеси та навпаки (обираючи поїзд №12/11 Одеса — Львів).

Як придбати квитки

Квитки вже у продажу, оформлюються за  на сайті booking.uz.gov.ua, у мобільному застосунку Укрзалізниці та в залізничних касах вокзалів. Ціна проїзду коштує 771 гривню. Із собою необхідно мати паспорти та документи на дітей, якщо подорожуєте родиною.

Нагадаємо. нещодавно ми писали про новий потяг до Києва. А також про те, як дешевше харчуватися у відпустці.

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