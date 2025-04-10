З Одеси до Ужгорода теперь тільки через Львів

Потяги і вокзал. Фото ілюстративне: traffic.od

У зв'язку з будівництвом європейської колії на дільниці Чоп — Ужгород, Укрзалізниця обмежила рух пасажирських поїздів з Одеси, Полтави та Кременчука до Мукачево. Проте пасажири зможуть дістатися до нашого міста через Львів.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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До Ужгорода через Львів

Задля мінімізації незручностей та гарантованої пересадки, для пасажирів відкрито попередній продаж квитків на поїзди на дільниці Львів — Ужгород — Львів. Цы потяги прямують через Самбір — Сянки.

№59/60 Київ — Ужгород

№45/46 Харків — Ужгород

В Укрзалізниці запевняють, що це дозволить зручно через Львів дістатися Ужгорода з Одеси та навпаки (обираючи поїзд №12/11 Одеса — Львів).

Як придбати квитки

Квитки вже у продажу, оформлюються за на сайті booking.uz.gov.ua, у мобільному застосунку Укрзалізниці та в залізничних касах вокзалів. Ціна проїзду коштує 771 гривню. Із собою необхідно мати паспорти та документи на дітей, якщо подорожуєте родиною.

Нагадаємо. нещодавно ми писали про новий потяг до Києва. А також про те, як дешевше харчуватися у відпустці.