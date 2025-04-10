Мошенники присвоили средства женщины за пропавшего без вести сына

Подозреваемая в полиции. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Мошенники в Одессе ввели в заблуждение мать военнослужащего и под видом ее сына выманили у нее 415 тысяч гривен. Женщина обратилась к полицейским, которые разыскали подозреваемых, им грозит до 5 лет заключения.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

71-летняя жительница Черноморска обратилась в полицию с сообщением о том, что неизвестный завладел деньгами, которые женщина получала от государства. Полицейские установили, что преступление совершили соседи потерпевшей — 24-летняя гражданка со своим 29-летним сожителем, а также привлеченный ими 28-летний знакомый из другого населенного пункта. Фигуранты узнали, что потерпевшая получает денежное обеспечение за сына, пропавшего без вести при выполнении задания на Донецком направлении. Тогда злоумышленники начали писать ей от его имени письма с просьбой выслать деньги, одежду, документы и другие вещи. В течение года мать служащего получила несколько таких смс-сообщений с адресами и банковскими счетами, на которые в целом отправила почти 415 тысяч гривен. На этом подозреваемые не собирались останавливаться, а готовили к отправке новые щемящие "письма сына к матери". Полицейские провели обыски по местам проживания правонарушителей. В качестве вещественных доказательств у них изъяли документы пропавшего без вести военного, банковские карты, на которые поступали деньги телефоны, с помощью которых осуществлялись мошеннические действия. В одном из смартфонов правоохрнители обнаружили новое сообщение к потерпевшей с просьбой прислать еще 80 тысяч гривен, которое они не успели отправить.

Какое наказание грозит

Фигурантам сообщили о подозрениях по ч. 3 ст. 357 (присвоение чужих документов) и ч. 2, 3 ст. 190 УКУ (мошенничество). Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о мужчинах, которые пытались попасть в ПМР на лодке. А также об одесских рэкетирах, которые издевались над мужчиной.