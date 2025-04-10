Шахраї привласнили кошти жінки за зниклого безвісти сина

Підозрювана в поліції. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Шахраї в Одесі ввели в оману мати військовослужбовця та під виглядом її сина виманили в неї 415 тисяч гривень. Жінка звернулась до поліцейських, які розшукали підозрюваних, їм загрожує до 5 років ув'язнення.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

71-річна жителька Чорноморська звернулася в поліцію з повідомленням про те, що невідома особа заволоділа грошима, які жінка отримувала від держави. Поліцейські встановили, що злочин скоїли сусіди потерпілої — 24-річна громадянка зі своїм 29-річним співмешканцем, а також залучений ними 28-річний знайомий з іншого населеного пункту. Фігуранти дізнавлись, що потерпіла отримує грошове забезпечення за сина, зниклого безвісти при виконанні завдання на Донецькому напрямку. Тоді зловмисники почали писати їй від його імені листи з проханням вислати гроші, одяг, документи та інші речі. Протягом року мати службовця отримала декілька таких смс-повідомлень з адресами та банківськими рахунками, на які загалом відправила майже 415 тисяч гривень. На цьому підозрювані не збиралися зупинятись, а готували до відправки нові щемливі "листи сина до матері". Поліцейські провели обшуки за місцями мешкання правопорушників. У якості речових доказів у них вилучили документи зниклого безвісти військового, банківські картки, на які надходили гроші телефони, за допомогою яких здійснювались шахрайські дії. В одному зі смартфонів правоохоронці виявили нове повідомлення до потерпілої з проханням надіслати ще 80 тисяч гривень, яке вони не встигли відправити.

Яке покарання загрожує

Фігурантам повідомили про підозри за ч. 3 ст. 357 (привласнення чужих документів) та ч. 2, 3 ст. 190 ККУ (шахрайство). Їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіків, які намагалися потрапити до ПМР на човні. А також про одеських рекетирів, які знущалися над чоловіком.

