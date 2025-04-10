Пытались попасть в Молдову на лодке - в Одесской области задержали уклонистов

Нарушители с пограничниками. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

На Кучурганском лимане Одесской области задержали трех мужчин призывного возраста, которые пытались незаконно попасть в непризнанное Приднестровье. Однако пограничники поймали их с поличным и привлекли их к административной ответственности.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

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Подробности дела

По данным правоохранителей, жителей Днепропетровской и Киевской областей обнаружили во время патрулирования водного участка. По словам фигурантов, план побега они составили, пользуясь инструкциями админа канала в соцсети, и по его же совету приобрели резиновую лодку. Именно на этом плавсредстве мужчины должны были незаконно попасть в соседнюю Молдову. За свои услуги координатор хотел 21 тыс. долларов США. Не имея никаких гарантий успешной переправки, фигуранты заранее оплатили 11 тыс. долларов на его криптокошелек, а остальные — должны были перевести после пересечения границы. Всех троих поймали с поличным — во время преодоления водной преграды.

Какое наказание грозит

На нарушителей составили протоколы по ст.204-1 КУоАП (незаконное пересечение границы). Им грозит штраф в размере до 8 500 гривен.

Напомним, недавно мы писали о заключении военнообязанного. А также о служащем, который ездил с купленными правами.