Намагалися потрапити до Молдови на човні - на Одещині затримали ухилянтів

Порушники з прикордонниками. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

На Кучурганському лимані Одещини затримали трьох чоловіків призовного віку, які намагались незаконно потрапити у невизнане Придністров'я. Проте прикордонники піймали їх на гарячому та притягнули їх до адміністративної відповідальності.

Про це повыдомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Реклама

Читайте також:

Подробиці справи

За даними правоохоронців, мешканців Дніпропетровської та Київської областей виявили під час патрулювання водної ділянки. За словами фігурантів, план втечі вони склали, користуючись інструкціями адміна каналу в соцмережі, та за його ж порадою придбали гумовий човен. Саме на цьому плавзасобі чоловіки мали незаконно потрапити до сусідньої Молдови. За свої послуги координатор хотів 21 тис. доларів США. Не маючи жодних гарантій успішного переправлення, фігуранти наперед сплатили 11 тис. доларів на його криптогаманець, а решту — мали перевести після перетинання кордону. Усіх трьох застали на гарячому — під час подолання водної перешкоди.

Яке покарання загрожує

На порушників склали протоколи за ст.204-1 КУпАП (незаконне перетинання кордону). Їм загрожує штраф обсягом до 8 500 гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про ув'язнення військовозобов'язаного. А також про службовця, який їздив з купленими правами.