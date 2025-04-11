В Одесской области мужчина навеселе зарезал односельчанина из-за ревности

Подозреваемый с полицией. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

В Одесской области мужчина во время хмельного застолья на почве ревности зарезал своего односельчанина. Полицейские открыли на него дело, фигуранту грозит до 15 лет заключения.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

В полицию обратилась жительница одного из населенных пунктов Березовской общины и сообщила, что в ее доме гость получил травму и не подает признаков жизни. Прибыв по указанному женщиной адресу, правоохранители обнаружили на террасе окровавленное тело 33-летнего односельчанина хозяйки. По данным следствия, владелица помещения вместе со своим 31-летним сожителем и гостем употребляли алкогольные напитки. Во время застолья мужчины начали ссориться на почве ревности. Словесная перепалка закончилась тем, что хозяин ударил жертву ножом в шею. Пострадавший погиб до приезда медиков, предварительно, от острой кровопотери. После содеянного нетрезвый злоумышленник убежал в другой конец села и скрылся. Участковый и полицейский офицер громады обнаружили разыскиваемого в доме его знакомого в ходе подворового обхода. В содеянном подозреваемый признался.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщили о подозрении по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Ему грозит лишение свободы на срок до 15-ти лет.

Напомним. недавно мы писали о военном, который переправлял уклонистов. А также о мошенниках, которые выманивали деньги у матери служащего.