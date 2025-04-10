Пограничник из Одесской области переправлял мужчин в ПМР

Пограничник на Одесчине переправлял уклонистов — как наказали
Пограничник из Одесской области помогал военнообязанным мужчинам с переправкой в непризнанное Приднестровье. Однако его разоблачили правоохранители, из-за чего фигурант получил два года дисциплинарного батальона.
Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.
Подробности дела
Пограничник из Кодымского района Одесской области согласился за 7000 долларов США организовать безопасную и беспрепятственную переправку военнообязанного в непризнанную ПМР. Клиент должен был подготовить необходимую сумму средств, прибыть в Подольский район и заселиться на несколько дней в указанном отеле. Оттуда его должны были доставить к месту будущего пересечения границы. Однако фигуранта поймали с поличным во время получения обещанных денег.
Что решил суд
Фигуранта признали виновным по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через границу) и по ч. 2 ст. 369-2 УК (злоупотребление влиянием). Пограничник мог получить два года тюрьмы, однако суд учел искреннее раскаяние и назначил ему два года дисциплинарного батальона.
Напомним, недавно мы писали о призывнике, которого отправили в тюрьму. А также о мужчинах, которые хотели попасть в ПМР на лодке.
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