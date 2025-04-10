Пограничник из Одесской области переправлял мужчин в ПМР

Пограничник на службе. Фото иллюстративное: volyn24

Пограничник из Одесской области помогал военнообязанным мужчинам с переправкой в непризнанное Приднестровье. Однако его разоблачили правоохранители, из-за чего фигурант получил два года дисциплинарного батальона.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Пограничник из Кодымского района Одесской области согласился за 7000 долларов США организовать безопасную и беспрепятственную переправку военнообязанного в непризнанную ПМР. Клиент должен был подготовить необходимую сумму средств, прибыть в Подольский район и заселиться на несколько дней в указанном отеле. Оттуда его должны были доставить к месту будущего пересечения границы. Однако фигуранта поймали с поличным во время получения обещанных денег.

Что решил суд

Фигуранта признали виновным по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через границу) и по ч. 2 ст. 369-2 УК (злоупотребление влиянием). Пограничник мог получить два года тюрьмы, однако суд учел искреннее раскаяние и назначил ему два года дисциплинарного батальона.

Напомним, недавно мы писали о призывнике, которого отправили в тюрьму. А также о мужчинах, которые хотели попасть в ПМР на лодке.