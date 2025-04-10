Прикордонник з Одещини переправляв чоловіків у ПМР

Прикордонник на службі. Фото ілюстративне: volyn24

Прикордонник з Одещини допомагав військовозобов'язаним чоловікам із переправлянням до невизнаного Придністров'я. Проте його викрили правоохоронці, через що фігурант отримав два роки дисциплінарного батальйону.

По це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Прикордонник з Кодимського району Одещини погодився за 7000 доларів США організувати безпечне та безперешкодне переправлення військовозобов'язаного до невизнаної ПМР. Клієнт мав підготувати необхідну суму коштів, прибути до Подільсього району та заселитися на кілька днів у зазначеному готелі. Звідти його мали доставити до місця майбутнього перетину кордону. Проте фігуранта піймали на гарячому під час отримання обіцяних грошей.

Що вирішив суд

Фігуранта визнали винним за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через кордон) та за ч. 2 ст. 369-2 КК (зловживання впливом). Прикордонник міг отримати два роки в'язниці, проте суд врахував щире каяття та призначив йому два роки дисциплінарного батальйону.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про призовника, якого відправили до в'язниці. А також про чоловіків, які хотіли потрапити до ПМР на човні.