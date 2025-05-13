Підготовка одеських пляжів до сезону триває - Труханов

Одеський пляж. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На перший етап ремонтних робіт на інклюзивному пляжі Дельфін виділять 2,5 мільйонів гривень. Ці гроші здебільше підуть на проєктно-кошторисну документацію та створення безбар'єрного середовища.

Про це йшлося на сесії міськради.

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Інклюзивний пляж

Міськрада виділила 2,5 мільйони гривень на роботи на інклюзивному пляжі Дельфін. Ці гроші підуть за цільовою програмою "Безбар'єрна Одещина". Крім створення необхідної документації, першочергово планують провести роботи з водопостачання та водовідведення. Адже ця зона відпочинку у майбутньому має бути повністю інклюзивною, що передбачає спеціальні бесейни із морською водою для людей з інвалідністю. Ці штучні водойми обладнають механізмами для людей на кріслах колісних, які допомагатимуть їм занурюватися у воду. У мерії доповіли, що роботи вже почалися.

"Йдуть роботи інклюзивного пляжу за всіми процедурами. Ми повинні забезпечити там водопостачання і водовідведення. Проєкт розроблений і майже завершений. Думаю нам потрібен ще тиждень щоб підключити",— каже міський голова Геннадій Труханов.

Геннадій Труханов зазначив, що мерія вже підписала меморандум із власниками кафе та магазинів поблизу Дельфіна, аби вони зробили входи у заклади доступними для людей з інвалідністю.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чи законно відпочивати цивільним у Затоці. А також про те, як зливали каналізацію в море.