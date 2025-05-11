Откроют ли пляжи Затоки и Каролино-Бугаза

Люди отдыхают на пляже. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Соцсети пестрят рекламой отдыха в Затоке, что в Одесской области. Пока предприниматели готовятся к сезону, открывают вакансии, в военные администрации говорят: об открытии пляжей курорта пока говорить рано. К прибрежной полосе имеют доступ только военные и лица, выполняющие спецзадания.

Такой ответ был предоставлен на официальный запрос Новини.LIVE в Одесскую областную военную администрацию.

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Пляжи Затоки и Каролино-Бугаза закрыты

В ОВА объяснили, что сейчас на определенных участках побережья действует особый режим въезда, выезда и передвижения граждан. В частности это касается двух популярных курортов: села Каролина-Бугаз и поселка Затока.

"На основании предоставленных в областную государственную (военную) администрацию и оперативно-тактическую группировку "Одесса" актов обследования будет приниматься решение о частичном доступе граждан на участки пляжных зон. При этом следует отметить, что по состоянию на данный момент официально пляжные участки на побережье Черного моря Одесской области для оздоровления не открыты", — говорится в ответе ОВА на запрос Новини.LIVE.

Официальный ответ от Одесской ОВА. Фото: Новини.LIVE

Официальный ответ от Одесской ОВА. Фото: Новини.LIVE

Начались проверки пляжей

Несмотря на это, в ОВА работают над тем, чтобы хотя бы частично дать людям возможность отдохнуть у моря. Для этого специальные комиссии обследуют пляжи по всей Одесчине на предмет безопасности и готовности к открытию. Если выводы будут положительными — администрация может принять решение о частичном доступе к некоторым пляжам.

"В условиях правового режима военного положения в Одесской, Белгород-Днестровской и Измаильской районных государственных (военных) администрациях созданы комиссии по обследованию готовности пляжных зон", — ответили в администрации.

В ОГА также отметили, что размещение в соцсетях фото или видео с закрытых прибрежных территорий может иметь юридические последствия. Такие действия наказываются по закону.

Напомним, в Одессе этим летом собираются открыть для посещения 48 пляжей, однако соответствующее распоряжение будет подписано только после проверки зон отдыха на безопасность. Также мы писали, что вблизи популярного пляжа Черноморка, неизвестные сливали в море нечистоты без каких-либо разрешений.