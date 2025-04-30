Скільки коштує відпочинок у Затоці на Одещині 2025 року

Люди на березі моря. Фото: Новини.LIVE

Одещина — це не лише порти, а й центр великої лінії морських курортів, які до 2014 року розглядалися скоріше як альтернатива Криму, а після його окупації стали головною точкою літнього туризму. Затока та Кароліно-Бугаз — назви, знайомі кожному, хто хоча б раз відпочивав на Чорному морі. З початком повномасштабного вторгнення ці населені пункти найчастіше підпадають під обстріл, у зв'язку з чим їх віднесли до червоної зони та закрили доступ. Однак, як виявилося, це зовсім не заважає підприємцям відкривати готелі й приймати туристів, навіть попри те, що доступ до моря заборонено через мінну небезпеку.

Журналісти Новини.LIVE вирішили дізнатися, скільки коштує екстремальний відпочинок у закритих курортних селищах.

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Відпочинок попри війну

Поки одні готелі ще тільки фарбують стіни та ремонтують кондиціонери, інші вже відкрили бронювання й запрошують на перші вихідні травня. Затока й Кароліно-Бугаз — серед лідерів за популярністю. Тут готові приймати гостей: з новими матрацами, басейнами, трансфером, а деінде — навіть з генераторами та укриттями. Все це — не лише заради прибутку. Власники зізнаються: відчувають, що людям потрібен простір для дихання.

"Люди їдуть, потрохи, але за сезон все ж таки, маємо відпочивальників. Кожному треба відпочити, час зараз такий важкий", — каже у телефонній розмові адміністратор одного з готелів.

Таблиця про мінну небезпеку на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Відпочинок для чоловіків

Чоловіки — тема окрема. Формально поїздка на курорт — не обмеження. Однак деякі проблеми можуть виникнути — в країні війна і йде мобілізація. Проїхати через блок-пости може кожен, проте найголовніше мати в порядку відповідні документи.

"Ситуація, як і по всій країні, тут вже на власний страх та ризик", — зазначив адміністратор готелю.

Люди на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Попри підготовку готелів до сезону в Затоці та Кароліно-Бугазі, офіційна заборона на відвідування пляжів у цих районах залишається чинною. Вона запроваджена через високу небезпеку, спричинену війною, і діятиме, поки не завершиться воєнний стан. До прибережної зони мають доступ лише військові та спецслужби. Влада наголошує: відкриття пляжів у Затоці наразі — під великим питанням через ризики обстрілів і можливість ворожих диверсій.

Вартість проживання

Однак попри попередження з боку влади, власники готелів і баз мають намір все ж таки заробити на майбутньому курортному сезоні. При цьому ціни важко назвати низькими, але попри війну попит залишається. На початку травня вартість житла традиційно трохи нижча, але вже ближче до піку, в липні-серпні, зростає. На ціни також впливає кількість відпочивальників: що більший попит — то вища вартість. Якщо ви плануєте відпочинок наодинці, ймовірно, зможете заощадити, а ось родинна поїздка потребуватиме більших витрат.

Готель "Золотий ЛЕВ"

"Золотий ЛЕВ" — один із найпопулярніших готелів, який активно набирає популярності в TikTok. Мінімальна вартість двомісного номера у ньому стартує від 2 125 гривень за ніч. У вартість входять паркінг, безплатний Wi-Fi. Ну і базові речі, по типу окремої ванної кімнати, телевізора і кондиціонера, а якщо вам пощастить, то певні номери мають терасу. Він розташований на самому початку курортного селища Затока, до повномасштабного вторгнення до нього була можливість доїхати електропотягом до станції "Лиманська". Проте наразі електрички не курсують, тому дорогу можна подолати лише автомобілем. Готель продовжує працювати, наголошуючи на тому, що минулий рік працювали й цей також планують.

"Дуже складно сказати щодо безпеки. Ми минулого року працювали весь сезон, наш пляж, який знаходиться біля готелю, не мінували, тому він безпечніший. Якщо ви любите катамарани чи виходити кудись далі в море, то такого зараз немає, заборонено. Минуло року працювали, у нас було все добре, тому цього року також працюємо", — розповів адміністратор готелю.

Готель "Золотий ЛЕВ". Фото: booking.com

Номери в готелі "Золотий ЛЕВ". Фото: скриншот/booking.com

Апартаменти Aparthotel Kokos

Aparthotel Kokos пропонує номери з видом на море й усім необхідним для комфортного відпочинку. У травні найдешевший варіант коштує від 2 000 грн за добу. У червні ціна зросте ще на 500 гривень. До послуг гостей — розташування на першій береговій лінії, підігрітий басейн, дитячий майданчик. У високий сезон (липень-серпень) ціни можуть зрости ще на 20–30%. Проте попит не падає. Люди готові платити не лише за комфорт, а й за відчуття нормального життя — бодай на кілька днів. Проте, як зазначили в адміністрації готелю, про харчування вам потрібно подумати заздалегідь.

"Харчування в вартість не входить, лише кухня, де ви зможете собі готувати. Найближчий ринок, аптека, супермаркет до 4.5 км, а магазин в межах одного кілометру", — каже адміністратор готелю.

Готель GRAFIT. Фото: Скриншон, соцмережі

Фото готельних номерів GRAFIT. Фото: скриншот, соцмережі

Готель GRAFIT

Готель GRAFIT розташований за 15 хвилин ходьби від моря та пропонує гостям приватну пляжну зону, безплатну стоянку й затишну атмосферу. Вартість найдешевшого номера на двох вам обійдеться у 1 500 грн, що становить середній цінник на ринку. Тут є сімейні номери, тераса для засмаги, спільна кухня та безплатний Wi-Fi. Проте з укриттям проблема — на території готелю його немає, а до найближчого не добігти.

"До найближчого укриття 2 кілометри, можливо, до червня, середини сезону щось зміниться, поставлять мобільні, як це зараз буває, але поки така ситуація", — розповів адміністратор готелю.

Готель GRAFIT. Фото: booking.com

Фото готелю з сайту. Фото: скриншот/booking.com

Готель "Маленький Рай"

Готель розташований неподалік пляжу Кароліно-Бугаз (12 хвилин пішки) та пропонує сімейний відпочинок. На території — сезонний басейн, сад, лаунж-зона, дитячий майданчик, більярд і дартс. Зауважим, що вартість однієї ночі на двох становить 750 грн, цей варіант є бюджетним, проте з усіма потрібними зручностями.

"У певних номерах є кухня з духовкою, мікрохвильовою піччю та плитою. Також у вартість проживання входить континентальний сніданок", — зазначила адміністратор готелю.

Готель "Маленький Рай". Фото: Скриншон/booking.com

Grand Hotel

Розташований прямо біля морського узбережжя, поруч із закритим пляжем та за 2 км від місцевого аквапарку. Готель пропонує номери з видом на море, деякі мають сейф, балкон та всі необхідні зручності. На території працює ресторан зі сніданками, є басейн з морською водою, тераса для засмаги, доступний Wi-Fi та приватна парковка (за додаткову плату 100 грн на день). Усе це готель пропонує за 3 100 грн за добу.

"З цікавого у нас є басейн з морською водою та веранда для засмаги. Раніше мало популярність підводне плавання з маскою в морі, зараз, самі розумієте, не час для такого", — розповів адміністратор готелю.

Grand Hotel. Фото: booking.com

Фото готелю в Затоці. Фото: скриншот/booking.com

Попри ціни, які можна порівняти з одеськими, залишається головне питання — безпека. Ця курортна зона мало не щодня зазнає обстрілів з боку ворога, при цьому більшість готелів і баз відпочинку не мають укриттів. Вирушаючи сюди на відпочинок, слід розуміти, що з нього можна не повернутися. Та й не варто забувати про мінну небезпеку — в Чорному морі ще досить багато небезпечних пристроїв, які може винести ближче до берега або на нього. Тож це буде по-справжньому екстремальний відпочинок, а чи варто так ризикувати — вирішувати вже вам.

Раніше ми писали, чим може здивувати туристична Одеса під час війни. А також про найвіддаленіший острів у світі для відпочинку, де навіть немає зв'язку.