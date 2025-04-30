Сколько стоит отдых в Затоке в Одесской области в 2025 году

Люди на берегу моря. Фото: Новини.LIVE

Одесская область — это не только порты, но и центр большой линии морских курортов, которые до 2014 года рассматривались скорее как альтернатива Крыму, а после его оккупации стали главной точкой летнего туризма. Затока и Каролино-Бугаз — названия, знакомые каждому, кто хотя бы раз отдыхал на Черном море. С началом полномасштабного вторжения эти населенные пункты чаще всего подпадают под обстрелы, в связи с чем их отнесли к красной зоне и закрыли доступ. Однако, как оказалось, это совсем не мешает предпринимателям открывать отели и принимать туристов, даже при том, что доступ к морю запрещен из-за минной опасности.

Журналисты Новини.LIVE решили узнать, сколько стоит экстремальный отдых в закрытых курортных поселках.

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Отдых несмотря на войну

Пока одни отели еще только красят стены и ремонтируют кондиционеры, другие уже открыли бронирование и приглашают на первые выходные мая. Затока и Каролино-Бугаз — среди лидеров по популярности. Здесь готовы принимать гостей: с новыми матрасами, бассейнами, трансфером, а кое-где — даже с генераторами и укрытиями. Все это — не только ради прибыли. Владельцы признаются: чувствуют, что людям нужно пространство для дыхания.

"Люди едут, по чуть-чуть, но за сезон все же имеем отдыхающих. Каждому надо отдохнуть, время сейчас такое тяжелое", — говорит в телефонном разговоре администратор одного из отелей.

Табличка о минной опасности на пляже. Фото: Новини.LIVE

Отдых для мужчин

Мужчины — тема отдельная. Формально поездка на курорт — не ограничение. Однако некоторые проблемы могут возникнуть, поскольку в стране война и идет мобилизация. Действительно, проехать через блок-посты может каждый, однако самое главное иметь в порядке соответствующие документы.

"Ситуация, как по всей стране, здесь уже на собственный страх и риск", — отметил администратор отеля.

Люди на пляже. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на подготовку отелей к сезону в Затоке и Каролино-Бугазе, официальный запрет на посещение пляжей в этих районах остается в силе. Он введен из-за высокой опасности, вызванной войной, и будет действовать, пока не завершится военное положение. К прибрежной зоне имеют доступ только военные и спецслужбы. Власти подчеркивают: открытие пляжей в Затоке пока под большим вопросом из-за рисков обстрелов и возможности вражеских диверсий.

Стоимость проживания

Однако несмотря на предупреждения со стороны властей, владельцы отелей и баз намерены все же заработать на предстоящем курортном сезоне. При этом цены трудно назвать низкими, но несмотря на войну, спрос остается. В начале мая стоимость жилья традиционно немного ниже, но уже ближе к пику — в июле-августе, растет. На цены также влияет количество отдыхающих: чем больше спрос — тем выше стоимость. Если вы планируете отдых в одиночку, вероятно, сможете сэкономить, а вот семейная поездка потребует больших затрат.

Отель "Золотой ЛЕВ"

"Золотой ЛЕВ " — один из самых популярных отелей, который активно набирает популярность в TikTok. Минимальная стоимость двухместного номера в нем стартует от 2 125 гривен за ночь. В стоимость входят паркинг, бесплатный Wi-Fi. Ну и базовые вещи по типу отдельной ванной комнаты, телевизора и кондиционера, а если вам повезет, то определенные номера имеют террасу. Он находится в самом начале курортного поселка Затока, до полномасштабного вторжения к нему можно было доехать электропоездом до станции "Лиманская". Однако на данный момент электрички не курсируют, поэтому добраться можно только на автомобиле. Отель продолжает работать, подчеркивая, что прошлый год работали и этот также планируют.

"Очень сложно сказать что-то о безопасности. Мы в прошлом году работали весь сезон, наш пляж, который находится возле отеля, не минировали, поэтому он безопаснее. Если вы любите катамараны или выходить куда-то дальше в море, то такого сейчас нет, запрещено. В прошлом году работали, у нас было все хорошо, поэтому в этом году также работаем", — рассказал администратор отеля.

Отель "Золотой ЛЕВ". Фото: booking.com

Номера в отеле "Золотой ЛЕВ". Фото: скриншот/booking.com

Апартаменты Aparthotel Kokos

Aparthotel Kokos предлагает номера с видом на море и всем необходимым для комфортного отдыха. В мае самый дешевый вариант стоит от 2 000 грн за сутки. В июне цена вырастет еще на 500 гривен. К услугам гостей — расположение на первой береговой линии, подогретый бассейн, детская площадка. В высокий сезон (июль-август) цены могут вырасти еще на 20-30%. Однако спрос не падает. Люди готовы платить не только за комфорт, но и за ощущение нормальной жизни, хотя бы на несколько дней. Однако, как отметили в администрации отеля, о питании вам нужно подумать заранее.

"Питание в стоимость не входит, только кухня, где вы сможете себе готовить. Ближайший рынок, аптека, супермаркет до 4.5 км, а магазин в пределах одного километра", — говорит администратор отеля.

Отель GRAFIT. Фото: скриншот, соцсети

Фото гостиничных номеров GRAFIT Фото: скриншот, соцсети

Отель GRAFIT

Отель GRAFIT расположен в 15 минутах ходьбы от моря и предлагает гостям частную пляжную зону, бесплатную стоянку и уютную атмосферу. Стоимость самого дешевого номера на двоих вам обойдется 1 500 грн, что составляет средний ценник на рынке. Здесь есть семейные номера, терраса для загара, общая кухня и бесплатный Wi-Fi. Однако с укрытием проблема — на территории отеля его нет, а до ближайшего не добежать.

"До ближайшего укрытия 2 километра, возможно, до июня, середины сезона что-то изменится, поставят мобильные, как это сейчас бывает, но пока такая ситуация", — рассказал администратор отеля.

Отель GRAFIT. Фото: booking.com

Фото отеля с сайта. Фото: скриншот/booking.com

Отель "Маленький Рай"

Отель расположен недалеко от пляжа Каролино-Бугаз (12 минут пешком) и предлагает семейный отдых. На территории — сезонный бассейн, сад, лаунж-зона, детская площадка, бильярд и дартс. Заметим, что стоимость одной ночи на двоих составляет 750 грн, этот вариант является бюджетным, однако со всеми необходимыми удобствами.

"В определенных номерах есть кухня с духовкой, микроволновой печью и плитой. Также в стоимость проживания входит континентальный завтрак", — отметила администратор отеля.

Отель "Маленький Рай". Фото: скриншот/booking.com

Grand Hotel

Расположен прямо у морского побережья, рядом с закрытым пляжем и в 2 км от местного аквапарка. Отель предлагает номера с видом на море, некоторые имеют сейф, балкон и все необходимые удобства. На территории работает ресторан с завтраками, есть бассейн с морской водой, терраса для загара, доступный Wi-Fi и частная парковка (за дополнительную плату 100 грн в день). Все это отель предлагает за 3 100 грн в сутки.

"Из интересного у нас есть бассейн с морской водой и веранда для загара. Ранее имело популярность подводное плавание с маской в море, сейчас, сами понимаете, не то время для такого", — рассказал администратор отеля.

Grand Hotel. Фото: booking.com

Фото отеля в Затоке. Фото: скриншот/booking.com

Несмотря на цены, которые сопоставимы с одесскими, остается главный вопрос — безопасность. Данная курортная зона чуть ли не ежедневно подвергается обстрелам со стороны врага, при этом большинство отелей и баз отдыха не имеют укрытий. Отправляясь сюда на отдых, следует понимать, что из него можно не вернуться. Да и не стоит забывать о минной опасности — в Черном море еще достаточно опасных устройств, которые может вынести ближе к берегу или на него. Так что это будет по-настоящему экстремальный отдых, а стоит ли так рисковать — решать уже вам.

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