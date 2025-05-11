Чи відкриють пляжі Затоки та Кароліно-Бугазу

Люди відпочивають на пляжі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Соцмережі рясніють рекламою відпочинку в Затоці, що на Одещині. Поки підприємці готуються до сезону, відкривають вакансії, у військові адміністрації кажуть: про відкриття пляжів курорту поки говорити рано. До прибережної смуги мають доступ тільки військові та особи, які виконують спецзавдання.

Таку відповідь було надано на офіційний запит Новини.LIVE в Одеську обласну військову адміністрацію.

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Пляжі Затоки та Кароліно-Бугазу закриті

В ОВА пояснили, що наразі на певних ділянках узбережжя діє особливий режим в’їзду, виїзду та пересування громадян. Зокрема це стосується двох популярних курортів: села Кароліна-Бугаз та селища Затока.

"На підставі наданих в обласну державну (військову) адміністрацію та оперативно-тактичне угруповання "Одеса" актів обстеження ухвалюватиметься рішення про частковий доступ громадян на ділянки пляжних зон. При цьому слід зазначити, що станом на цей момент офіційно пляжні ділянки на узбережжі Чорного моря Одеської області для оздоровлення не відкрито", — йдеться у відповіді ОВА на запит Новини.LIVE.

Офіційна відповідь від Одеської ОВА. Фото: Новини.LIVE

Офіційна відповідь від Одеської ОВА. Фото: Новини.LIVE

Почалися перевірки пляжів

Попри це, в ОВА працюють над тим, щоб хоча б частково дати людям можливість відпочити біля моря. Для цього спеціальні комісії обстежують пляжі по всій Одещині на предмет безпеки та готовності до відкриття. Якщо висновки будуть позитивними — адміністрація може ухвалити рішення про частковий доступ до деяких пляжів.

"В умовах правового режиму воєнного стану в Одеській, Білгород-Дністровській та Ізмаїльській районних державних (військових) адміністраціях створено комісії з обстеження готовності пляжних зон", — відповіли в адміністрації.

В ОВА також наголосили: розміщення у соцмережах фото або відео з закритих прибережних територій може мати юридичні наслідки. Такі дії караються згідно з законом.

Нагадаємо, в Одесі цього літа збираються відкрити для відвідування 48 пляжів, однак відповідне розпорядження буде підписане лише після перевірки зон відпочинку на безпечність. Також ми писали, що поблизу популярного пляжу Чорноморка невідомі зливали у море нечистоти без будь-яких дозволів.