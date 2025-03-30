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Все зруйновано — у мережі показали наслідки обстрілів Затоки

30 березня 2025 14:15
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
У мережі показали зруйновану після обстрілів Затоку
Руйнування в Затоці. Фото ілюстративне: скриншот з відео Euronews
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В інтернеті поширюється відео з наслідками російських обстрілів одного з найвідоміших курортів Одещини — Затоки. На опублікованих кадрах видно, що у селищі майже немає вцілілих будівель.

Відео масштабних руйнувань показали в одеські Telegram-канали

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На відео знято вулиці, що розташовуються ближче до моря: у багатьох будівлях вибито вікна, частина повністю або частково зруйнована, а деякі залишилися без дахів. Дороги засипані уламками та сміттям.

Обстріли Затоки

Нагадаємо, російські окупанти регулярно атакують Затоку. Під удари потрапляють бази відпочинку, санаторії та житлові будинки. За даними на минулий рік, у селищі пошкоджено 41 нежитловий об’єкт і 118 житлових будівель, більшість із яких зруйновані більш ніж на 20%.

Нагадаємо, у міськраді Харкова розкрили масштаби руйнувань унаслідок російських обстрілів. Також ми писали, що у Дніпрі оголошено жалобу за загиблими через атаку росіян. Тим часом кількість постраждалих збільшилася до 28 громадян.

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