В сети показали разрушенную после обстрелов Затоку

Разрушения в Затоке. Фото иллюстративное: скриншот видео Euronews

В интернете распространяется видео с последствиями российских обстрелов одного из самых известных курортов Одесской области — Затоки. На опубликованных кадрах видно, что в поселке почти нет уцелевших зданий.

Видео масштабных разрушений показали в одесские Telegram-каналы.

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Разрушенная Затока

На видео засняты улицы, располагающиеся ближе к морю: во многих зданиях выбиты окна, часть полностью или частично разрушена, а некоторые остались без крыш. Дороги засыпаны обломками и мусором.

Обстрелы Затоки

Напомним, российские оккупанты регулярно атакуют Затоку. Под удары попадают базы отдыха, санатории и жилые дома. По данным за прошлый год, в поселке поврежден 41 нежилой объект и 118 жилых зданий, большинство из которых разрушены более чем на 20%.

Напомним, в горсовете Харькова раскрыли масштабы разрушений в результате российских обстрелов. Также мы писали, что в Днепре объявлен траур по погибшим из-за атаки россиян. Тем временем количество пострадавших увеличилось до 28 граждан.